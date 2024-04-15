الأمم المتحدة: إعادة إعمار أوكرانيا يحتاج 486 مليار دولار

قدرت الأمم المتحدة حجم الإنفاق اللازم على إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 486 مليار دولار.

وأفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة في كييف بأنه في الفترة 2022-2023 تمكنت الأمم المتحدة من جمع 1.038 مليار دولار لأوكرانيا بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وفي عام 2022، تم إنفاق 202.4 مليون دولار من هذا المبلغ، وفي عام 2023، تم إنفاق 500.5 مليون دولار أخرى.

وأشار التقرير إلى أن معظم الأموال التي تم إنفاقها في عام 2023 كانت على ترميم المباني وإزالة الألغام والطاقة والبيئة.

وعلى المستوى الإقليمي، ترتبط أكبر النفقات بمنطقتي خاركوف وأوديسا - 30 مليون دولار و29.3 مليون دولار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن منتدى في واشنطن مخصص للإصلاح الاقتصادي في أوكرانيا.