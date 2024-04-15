وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن واشنطن تحاول منع التصعيد في الشرق الأوسط بعد هجوم إيران على إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في واشنطن، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الأعمال الدفاعية الإسرائيلية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

ودعا بلينكن في الوقت نفسه الدبلوماسيين الأمريكيين الإسرائيليين إلى ضبط النفس في الرد على الهجمات الإيرانية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس لن تسمح بالتصعيد بعد هجمات إيران على إسرائيل.