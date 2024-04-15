زي جديد لطاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك

يستعد طاقم التحكيم لمباراة الأهلي والزمالك بزي جديد، وذلك في اللقاء المنتظر الذي سيقام في السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن يظهر حكام اللقاء بزي يحمل علم مصر، حيث سيتم ارتداء هذه القمصان خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة.

وسيشمل طاقم التحكيم كلا من:

- إبراهيم نور الدين كحكم للساحة.

- سامي هلهل كحكم مساعد أول.

- هاني عبد الفتاح كحكم مساعد ثانٍ.

- أحمد الغندور كحكم رابع.

- محمد عادل كحكم فيديو.

- عاطف حسين مساعد حكم فيديو.

- محمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو 2.

تجهيز الطاقم التحكيمي بزي جديد يعكس الاحتفاء بالهوية الوطنية والانتماء للوطن، ويضيف جوًا من التميز والاحترافية إلى المباراة الرياضية المهمة.