بعد هدف الزمالك.. نجم الأهلي السابق يطرح سؤالا لجماهير

طرح نجم الأهلي السابق ماهر همام سؤالا مثيرا للجمهور بعد أحداث الشوط الأول من لقاء القمة بين الأهلي و الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب ماهر همام : لو مكان كولر .. مين علي الدكه ممكن تستعين بيه في بدايه الشوط الثاني 🤔🦅

وانتهت أحداث الشوط الأول من لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى التقدم القلعة البيضاء بهدف نظيف.

وأحرز الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر خلف خطوط دفاع الأهلي.

وشهد الشوط الأول أداء متوسطا من الفريقين دون أي خطورة على مرمي الفريقين سوى كرة وحيدة للزمالك في الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة عن طريق زيزو والتي أنقذها رامي ربيعة من أمامه وتسببت في إصابة زيزو.

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمي مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 12 سقط زيزو مرة أخرى متأثرا بالإصابة ليتدخل الجهاز الطبي ثانيا ويخرج معهم لتلقي العلاج خارج الملعب

وظهر زيزو حزينا بتعرضه للإصابة، ويدخل الملعب لدقائق بعدها لكنه لم يستطع إكمال اللقاء ويخرج مصابا في الدقيقة 17، ويدخل بديلا له الأوغندي ترافيس موتيابا.