"توقعاتي سليمة".. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور، على فوز الزمالك على الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب “الغندور”، خلال حسابه الشخصي على "إكس"، "الحمد لله توقعاتي سليمة وهقابل سيف الجزيري الأسبوع القادم".

ونجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى تقدم القلعة البيضاء 2-1.

ونجح الجزيري في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد دربكة للكرة داخل منطقة الجزاء.

ونجح عبد القادر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.