مسئول إيراني يهدد إسرائيل: لن ننتظر 12 يوما للرد

هدد مسئول إيراني اليوم الاثنين، إسرائيل بالقول إن أي تهديد من تل أبيب سيقابل برد فوري من طهران خلال ثوان ولن ننتظر 12 يوما، في إشارة إلى الهجوم الإيراني الذي جاء بعد نحو أسبوعين من الضربة الإسرائيلية التي دمرت سفارة طهران في دمشق مستهل أبريل الجاري.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كياني، اليوم الاثنين أن على إسرائيل أن تعلم أنها إذا ردت على الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية، فإن طهران ستتخذ إجراءات مضادة ليس خلال 12 يومًا، كما في المرة السابقة، بل في ثوان.

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني، أنه "يجب على الصهاينة أن يعلموا أن هذه المرة لن يكون لديهم تأخير لمدة اثني عشر يوما، والعد التنازلي للإجابة التي يتلقونها لن يقاس بالأيام أو الساعات، بل بالثواني"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأعضاء حزب الليكود إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني "بحكمة".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن واشنطن تعمل على منع التصعيد في الشرق الأوسط.