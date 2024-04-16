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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سامح الصريطي يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

سامح الصريطي
سامح الصريطي

غادر الفنان سامح الصريطي منذ قليل المستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.


سامح الصريطي: البطولة المطلقة لا تشغلني ووالدي كان من كبار مشايخ الصوفية

حل الفنان سامح الصريطى وابنته ابتهال ضيفين  على برنامج واحد من الناس الذي قدمه الإعلامي عمرو الليثى ونستعرض في السطورالتالية أبرز التصريحات.

سامح الصريطى : البطولة المطلقة لا تشغلنى
قال الفنان سامح الصريطي: إنه لم يحزن من تأخر البطولة المطلقة وأنه يتعامل مع قيمة الدور وأهميته وتأثيره ولا تشغله البطولة المطلقة.

وأضاف سامح، في تصريحاته مع الإعلامي عمرو الليثي قائلًا: "ربنا أكرمني ببنتين ابتهال وآية، ومعروف عني إني أبو البنات، وفي البدايةكان نفسي في ولد، ولكن كنت سعيدًا جدًا وتمنيت أن تكون هناك اخت لابنتي ابتهال".

 

وأشارت ابنته ابتهال إلى أن والدها الفنان سامح الصريطي يتحدث معهم وهو ديمقراطي في المنزل ويشاركهم الآراء.

سامح الصريطى:  والدى كان من كبار مشايخ الصوفية
وأضاف الصريطي، وابنته ابتهال خلال حلولهما ضيفين ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، أن والده من كبار مشايخ الصوفية وهو من اشد أنصار ثورة ١٩ وكان وطنيا ومكافحا ضد الإنجليز وحكم عليه بالإعدام ووالدته دفعت ١٠٠ جنيه حتى يخرج من الحبس.

وأضاف أن والده قريبًا جدًا من قلبه، ووالدته هي رمز الحنان والعطف وأنه كان يقدم منذ الصغر أوبريت للأطفال ويقلد أصوات الحيوانات.

سامح الصريطى: ابتهال فنانة منذ الطفولة

بينما قال الفنان سامح الصريطي، إن ابنته ابتهال فنانة منذ طفولتها وكانت عاشقة للطرب والأغاني، وكان هناك مجموعة من المطربين منهمعمرو دياب وكانت بتغني "يا مسافر وحدك " وكان الجميع سعداء بها.

سامح الصريطي

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