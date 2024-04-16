أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من برومو فيلم السرب

أشعلت صور برومو فيلم السرب مواقع السوشيال ميديا حيث اشاد الجمهور بالبرومو القوي .

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اقتراب طرح فيلم "السرب" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم النجم أحمد السقا والنجم آسر ياسين، والنجم محمد ممدوح، والنجم دياب، والنجم شريف منير.

فيلم السرب

ومن المقرر ان يطرح الفيلم الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر ابطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.



فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

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