عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من برومو فيلم السرب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشعلت صور برومو  فيلم السرب مواقع السوشيال ميديا حيث اشاد الجمهور بالبرومو القوي .

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اقتراب طرح فيلم "السرب" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم النجم أحمد السقا والنجم آسر ياسين، والنجم محمد ممدوح، والنجم دياب، والنجم شريف منير.

فيلم السرب 

ومن المقرر ان يطرح الفيلم الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر ابطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.


فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

IMG_6989
IMG_6989
IMG_6990
IMG_6990
IMG_6987
IMG_6987
IMG_6991
IMG_6991
IMG_6988
IMG_6988
IMG_6986
IMG_6986
IMG_6985
IMG_6985
IMG_6984
IMG_6984
فيلم السرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

أخطاء ساذجة.. كولر يكشف أسباب خسارة الأهلي أمام الزمالك 2-1 بالدوري

موضوعات متعلقة

"شقو" يحصد 35 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات

في أولى حفلاتها.. أيتن عامر تتألق وتغني لـ فيروز ونجاة وعدوية

العراقية سارة سلمان تطرح أحدث اغانيها "ممكن ترد"

هاني شنودة في حفل جديد في مدينة الشيخ زايد أواخر أبريل

مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة.. وفاة عبد ربه وقتل صباح الجياش

أتمنالك السعادة والنجاح.. شيري عادل تهنئ بيتر ميمي بعيد ميلاده

يحيى الفخراني عن المسلسلات القصيرة: مميزة وتبتعد عن المط والتطويل

يحيى الفخراني: ردود الفعل على عتبات البهجة مقبولة للغاية

ترشيحاتنا

إبراهيم نور الدين: الحكم هو أهم ما في المنظومة.. ولم أحسم قرار الاعتزال

أول تعليق من إبراهيم نور الدين حكم لقاء القمة على اعتزاله والهجوم عليه

تعليق مثير من أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى بمباراة القمة

حسام المندوه: مش مبسوط من التحكيم ووثقنا في جوميز منذ البداية

خلصت الحكاية.. شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

تويوتا تطرح فورتشنر موديل 2025 للمرة الأولى .. اعرف سعرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من برومو فيلم السرب

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ