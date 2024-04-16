عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر: الأهلي لعب بـ10 لاعبين أمام الزمالك في الشوط الأول

صدى البلد

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن مواجهة القمة كانت غريبة للغاية، والزمالك كان يريد الخروج بنتيجة إيجابية، ونجح في تحقيق الانتصار على الأهلي الذي يعاني من الغيابات المؤثرة، ولازال لديه مباريات مؤجلة في بطولة الدوري المصري.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك يعاني من نواقص كثيرة في الفريق، ولم يستفد الأهلي من خروج زيزو في أول ربع ساعة من اللقاء، ودفاع الأحمر لم يستوعب لعبة الهدف الأول التي تكررت كثيرًا في الشوط الأول، ورامي ربيعة وصل قبل الكرة لكنه لم يمنعها من دخول الشباك بشكل غريب".

وأضاف: " لم أشعر بـ أفشة وعمر كمال عبدالواحد في الملعب اليوم، وهدف الأهلي الذي سجله عبدالقادر كان رائعًا، واللاعب يعيش تحت ضغط واضح في الفترة الأخيرة، والأهداف الثلاث كلها أخطاء دفاعية بما فيهم هدف الزمالك الثاني لـ سيف الجزيري الذي بدأ من رمية تماس، وهناك لاعب في الأهلي لم يشتت الكرة بشكل سليم رغم أنه كان الاقرب لتشتيت الكرة".

وواصل: "الأهلي طمع في المباراة بعد هدف التعادل، وهو ما أثر على النواحي الدفاعية، وكان من الممكن أن يسجل الزمالك الهدف الثالث، وبعض تغييرات الأهلي جاءت متأخرة، وعمرو السولية كان يؤدي بشكل طيب في اللقاء، ولكن محترفي الزمالك كانوا أفضل اليوم من اجانب الأهلي".

وزاد: "موديست لم يقدم شيئا، ورئيس النادي الأهلي كان من أفضل المهاجمين في تاريخ مصر، وليس عيبًا أن تتعاقد مع لاعب ويفشل، ثم يرحل سريعًا لأنه لم يقدم الإضافة، وهو لم يكن موجودًا من الأساس في اللقاء والأهلي لعب بعشرة لاعبين في القمة".

وأكمل: "من بداية اللقاء، الأهلي كان جيدًا وبعدها الزمالك سيطر على وسط الملعب، لأنه كان يمتلك لاعبين من الذين يجيدون الأدوار الهجومية".

وأتم: "يجب الإشادة بجمهور الأهلي والزمالك، وإبراهيم نور الدين أدى مباراة جيدة، وقرار التراجع عن احتساب ركلة الجزاء كان صحيحا لأن ربيعة لمس الكرة من الخلف، ولم يعرقل الجزيري، والأهم أن اللقاء خرج بسلام، وفي النهاية مبروك للزمالك وهارد لك لـ الأهلي، واللقاء كان متوسط بين الفريقين ولم يكن هناك فرص كثيرة على مدار الـ90 دقيقة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

حقيقة وجود خطة حكومية للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

ترشيحاتنا

شبانة: الأخطاء الدفاعية وراء خسارة الأهلي.. وكولر يُجامل موديست على حساب فريقه

علامات قبول الأعمال الصالحة.. إشارتان على أنك مقبول عند الله

حقيقة وجود خطة حكومية للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء

لحظات مرعبة.. تعرض كاهن للطعن على يد مجهول بكنيسة في سيدني |فيديو

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف الزمالك الثاني في القمة

نحتاج لبورصة.. الغرف التجارية تكشف مفاجأة عن أسعار الدواجن| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أوف شولدر .. مي سليم تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

هتريح أعصابك .. 5 أعشاب غير تقليدية تقضي على التوتر وتحسن المزاج

ماكياج ناعم .. أسماء جلال تستعرض جمالها على إنستجرام

بالأبيض الجذاب.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

فيديو

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ