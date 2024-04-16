موقف الأهلي من موديست الموسم القادم.. والسبب وراء اعتماد كولر على اللاعب

كشف مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc أن المدير الفني مارسيل كولر يسعى لاشراك موديست في الكثير من المباريات للضغط على إدارة الأهلي ولجنة التخطيط بالتجديد لموديست الموسم القادم لرغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق .

واضاف شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc ، ياتى هذا في ظل تمسك لجنة التخطيط بعدم التجديد للاعب وتوجيه الشكر له نهاية عقده .

وأوضح شلبي أن كولر يُصر على مشاركة اللاعب خاصة وان وكيل اللاعب هو وكيل المدرب ويسعى لإثبات قدرات اللاعب لإدارة النادي فنيا عن طريق المشاركة في الكثير من المباريات .