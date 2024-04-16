تفاصيل حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة

يحيى النجم تامر حسنى حفلاً غنائيًا في منطقة القاهرة الجديدة يوم 19 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة الذى يحبها جمهوره.

ونشر المطرب تامر حسني، مجموعة من الصور له على حسابه على فيسبوك ظهر فيها اثناء مشاركته في حملة لإعداد وجبات إفطار للصائمين تحت اسم “بنفسك وبإيديك”.

تامر حسني ضمن حملة بنفسك وبايديك

شارك النجم المصري تامر حسني في إعداد وتوزيع آلاف من وجبات الإفطار المجانية في القاهرة.

وجاءت مشاركة النجم تامر حسني مصري ضمن إفطار "بنفسك وبإيدك" الذي جرى تنظيمه للعام الخامس على التوالى.