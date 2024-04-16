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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم

اقتحام طولكرم
اقتحام طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم وعزبة الجراد شرقها.
وافادت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا” باقتحام قوة عسكرية قوامها سبع آليات المدينة من محورها الجنوبي قادمة من مستوطنة "أفني حيفتس"، باتجاه عزبة شوفة، وصولا لدوار فرعون على مدخل المدينة الجنوبي.

وأضافت أن القوة توجهت الى ضاحية عزبة الجراد، حيث داهم جنود الاحتلال مبنى مسجد ابو بكر الصديق واعتلوا سطحه ونصبوا قناصته عليه، اضافة الى مداهمة عمارة السفاريني ونصب القناصة على سطحها.

واجرت قوات الاحتلال عمليات تمشيط واسعة في محيط المسجد وأحياء العزية دون ان يبلغ عن اعتقالات حتى الآن، ووقاموا بالاستيلاء على تبرعات من صندوق المسجد، قبل مغادرته،

كما داهمت منزل المواطن الفلسطيني محمد زامل وقاموا باستجوابه والتحقيق معه ميدانيا، قبل الافراج عنه

قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم ضاحية عزبة الجراد

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