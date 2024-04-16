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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مغامرة غير موفقة.. نبيل الحلفاوي ينتقد إدارة كولر في مباراة الزمالك

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي على هزيمة النادي الأهلي أمام الزمالك في الدوري الممتاز بنتيجة ٢/١.

وكتب عبر أكس: "‏شوط أهلاوي بامتياز. استعاد الأهلي أنيابه في الشوط الثاني ودانت له السيطرة الكاملة وأحرز هدف التعادل. وضغط ليحرز الفوز ولكن قدر الله وما شاء فعل.
‏دربكة أمام الأهلي تسفر عن هدف الفوز للزمالك. مبروك للزمالك. وهارد لك للأهلي. مغامرة غير موفقة من كولر أضاعت شوطا كاملا".

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

 

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعه مدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.

 

 

 

 

الأهلي أمام الزمالك الـ VAR الفنان نبيل الحلفاوي بطولة الدوري الممتاز سيف الجزيري مصطفى شوبير

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