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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: فرض حظر على لاعبي الزمالك بعد انتهاء مباراة القمة

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن فرض الزمالك حظر على لاعبيه بعد انتهاء مباراة القمة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

وكتب أحمد حسن:" الزمالك يفرض حظرا إعلاميا على لاعبيه بعد القمة".

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

 

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعة مدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.

أحمد حسن أحمد عبد القادر القلعة البيضاء حظر إعلامي رامي ربيع رامي ربيعه سيف الجزيري فرض حظر لاعبي الزمالك

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