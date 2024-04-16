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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

البحوث الزراعية: القطن المصري يقف على قمة الجودة في العالم

صدى البلد

قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن القطن المصرى يقف على قمة جودة القطن فى العالم، حيث يعد رقم واحد على  مستوى العالم فى معيار الجودة، ورقم 2 عالميا على مستوى حجم الإنتاج.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن "زراعة القطن المصرى - التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى".

 

وأضاف عبد العظيم، بالفعل كنا نزرع نحو 2 مليون فدان قطن، ولكن رغم تراجع المساحة المنزرعة، إلا أن انتاجنا يمثل نحو  20 فى المائة من الإنتاج العالمى، من القطن طويل التيلة على مستوى العالم، وهى نسبة جيدة، متابعا بأن هناك 5 دول كبرى تنتج أكبر كميات من القطن على مستوى العالم، فى مقدمتهم الهند، التى تنتج نحو 25 فى المائة، من حجم الإنتاج العالمى.

 

وتابع، بدأت مصر فى تسجيل أول صنف من القطن خاص بها فى عام 1921، ونجحت حتى الآن فى تسجيل 99 صنفا.

 

وأضاف، كنا نزرع قطنا لا نصنعه ونستورد قطن لتصنيع الغزل والنسيج، متابعا، والآن لدينا خطة بالفعل بدأت 2015 ، يشترك فيها عدد من الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق بين زراعة القطن وتصنيعه وتصديره.


وتابع، نستهدف إعداد خريطة واضحة تتضمن بيانات واضحة عن الكميات المطلوبة للتصنيع والمطلوبة للتصدير، وبالتالى يتم توفيرها فى الزراعة فى كل موسم.

عادل عبد العظيم جودة القطن القطن مجلس الشيوخ

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