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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصطفى قمر ونادية مصطفى يشاركان في حفل 100 سنة غنا مع علي الحجار

مصطفى قمر
مصطفى قمر

يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفل 100 سنة غنا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 28 من شهر إبريل الجاري.

وأعلن الفنان علي الحجار أن الحفل يشهد الكثير من المفاجآت أهمها ظهور الفنان مصطفى قمر ونادية مصطفى فى فقرة غنائية مهمة على المسرح.

 ومن المفترض أن يقدم علي الحجار، مجموعة متنوعة من أشهر الأغانى القديمة وبعض الأغاني التراثية من زمن الفن الجميل.

وأقيم مؤتمر صحفي بدار الأوبرا المصرية للكشف عن تفاصيل مشروع 100 سنة غنا لـ علي الحجار، بحضور خالد داغررئيس دار الأوبرا.

 

قال "الحجار" :" لم تواجهني معوقات، وقمنا بعمل عقود جديدة، ولكن واجهني بها بعض الصعوبات وخصوصا أن العقد الجديد هناك بند بضرورة وجود ملكية فكرية للأغاني التي نقدمها لذلك لجأت للأوبرا لانهم يمتلكون حقوق مجموعة كبيرة من الأغاني.


وتوجه بالشكر لرئيس دار الأوبرا لحضوره رغم تعرضه لحادث كبير حسبما قال.


وقال علي الحجار في تصريحات لـ صدى البلد : الفكرة معي منذ عام 2002، وأنادي بها في كل اللقاءات، خاصة أنها فكرة ضخمة تشمل مسيرة الأغنية المصرية منذ القرن التاسع عشر حتى الآن، ومن المقرر أن نقدم في الحفل 20 أغنية ونختار مجموعة من الموسيقيين البارزين لتوثيق رحلتهم والبداية مع بليغ حمدي".

وتساءل عدد من الجمهور عن كون أعمال الفنان الراحل أحمد الحجار ستكون ضمن مشروع شقيقه علي الغنائي "100 سنة غنا".

وأجاب علي الحجار وقال: "أعمال شقيقي أحمد الحجار لن تكون ضمن ما سأقدمه في مشروع "100 سنة المقرر أن يخرج للنور قريبا".

علي الحجار المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل 100 سنة غنا

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