وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية.. تعظيم الاستفادة من مشروع الأتوبيس النهري بالدقهلية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري بوزارة النقل والوفد المرافق له من الوزارة وذلك لتعظيم الاستفادة من مشروع الأتوبيس النهري بالدقهلية وذلك بتكليفات وزير النقل.



وأكد "مختار" خلال اللقاء أن مشروع الأتوبيس النهري من المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية للمواطنين للحد من التكدس المروري بالشوارع وخلق متنفس ترفيهي جديد يتسم بجمال الطبيعة والهواء النقي.

ووجه " مختار " بضرورة العناية بأماكن انتظار الركاب داخل المراسي لخدمة الركاب حفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري للمراسي، بالإضافة إلى استغلال الاتوبيس النهري في الإعلانات المتنوعة لتعظيم موارد المشروع.



وأشاد محافظ الدقهلية بالتعاون المثمر مع وزير النقل وقدم الشكر لوزارة النقل على المجهود المبذول والإنجازات داخل محافظة الدقهلية.



وقال "رئيس هيئة النقل النهري بوزارة النقل " إن مراسي الاتوبيس النهري بالدقهلية نموذج يحتذي به نطالب أن تنفذه المحافظات التي بها مشروع اتوبيس نهري لما هي عليه من صورة حضارية.



وقد ضم وفد وزارة النقل المهندس سمير سلامة مستشار وزير النقل والمهندس أحمد محسن مدير عام الرقابة النهرية، وحضر الاجتماع المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة ، محمد امين رئيس حي شرق المنصورة

وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية الإدارية ، ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والمهندسة مني الساعي مدير عام المشروعات ، بدر السيد مدير التعاقدات والمهندس عبد الله حليقه مدير الملاحة النهرية بمديرية الطرق وأحد المستثمرين في مشروعات النقل.

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