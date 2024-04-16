محلية النواب تناقش تقاعس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، اجتماعا الآن، لمناقشة موضوعي طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان عن تنفيذ ما ورد بخطاب محافظ كفر الشيخ بشأن سرعة القيام بأعمال المعاينة للعقار رقم 66 المتضرر من العقار رقم 65 مما أدى إلى حدوث ميول وتصدع بالعقار رقم 66، وهدد حياة المواطنين القاطنين به، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2024.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب عادل النجار، بشأن تباطؤ عمل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة كفر الشيخ وتراخيها في أداء مهامها عن عمد حسبما ورد بطلب الإحاطة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 18 من فبراير سنة 2024.

كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و (60) نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 3 من مارس سنة 2024.