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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا

إمام عاشور يطلب السفر للكونغو وطبيب الأهلي يحذر.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

صدى البلد

كشف محمد الليثى عن طلب إمام عاشور لاعب الأهلي السفر مع الفريق إلى الكونغو تمهيداً للمشاركة ولو بديلاً في مباراة مازيمبي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 عبر أون تايم سبورت إف إم قائلا ": عاشور أكد أن حالته تحسّنت كثيراً بعدما خاض عدة تدريبات الفترة الماضية وانتهى من البرنامج التأهيلي الذي خضع له للتعافي من جراحة الكتف التي أجراها مؤخراً ".

وأشار محمد الليثى قائلا :" طبيب الأهلي رفض طلب امام عاشور جملة وتفصيلاً وأكد ان اللاعب مازال يحتاج فترة للتعافي أكثر من الإصابة خاصة وأن إصابات الكتف تحتاج فترة جيدة للتأهيل والمشاركة كثيراً في التدريبات الجماعية دون شكوى من تجدد الآلام بل أن طبيب الأهلي نصح بعدم مشاركة امام عاشور في لقاء العودة أمام مازيمبي يوم 26 أبريل الجاري.

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