ميدو: أنا أصغر لاعب مثّل المنتخب والزمالك.. واندفاعي زمان أذاني

قال الكابتن أحمد حسام ميدو، إن اندفاعه وضعه في موقف لا يحسد عليه وبسببه تأذى كثيرا، مضيفا أنه يؤمن أن الرجل لا ينضح بشكل كامل إلا حينما يتم عامه الـ40، عندها يصل لشخصيته الحقيقية.



وأكد ميدو خلال استضافته مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه أصغر لاعب مثل نادي الزمالك في التاريخ، وأصغر لاعب مثل منتخب مصر فضلا عن أنه كان أصغر مدير فني جاء في الدوري المصري.



ولفت إلى أنه راض عن شخصيته الحالية، قائلا: «زمان كنت مندفع وبتخانق لكن دلوقتي بفكر مليون مرة قبل ما أدخل في صدام وبحاول أعدى بكل المواقف بهدوء».



