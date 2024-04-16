إسرائيل تعلن اغتيال قائد جديد في حزب الله.. تفاصيل

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف القيادي في حزب الله إسماعيل يوسف باز قائد منطقة الشاطئ بمنطقة عين بعال اللبنانية بطائرة مسيرة وفقا لما أفادت به “الحرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، شن هجوم جوي بمسيرات على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية شمال إسرائيل.

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أصدر حزب الله بيانا جاء فيه:‏ "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 ‏‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء 16-‏‏04-2024 هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفرادها بين ‏قتيل وجريح".