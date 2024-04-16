أحمد موسى: الكهرباء والدقيق محور حديث الشارع المصري.. والسلع متوافرة بالقرى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطع الكهرباء هو محور الحديث في كل البيوت المصرية في هذه الآونة، مشيرا إلى أن الحديث تطرق أيضا إلى أسعار الدقيق، بعد أن شهدت نزولا فيما يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه وارتفاع سعر رغيف الخبز "الحر".



وتساءل الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: "لماذا لم تخفض المخابز أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق؟"، مشددا على أنه لا بد من التدخل لصالح المواطن عند حدوث استغلال.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه بالنسبة لسعر كيلو البصل وصل حاليا إلى 5 جنيهات، لافتا إلى أن هناك مساحات هائلة من زراعة البصل، والأمر يختلف عن العام الماضي، حيث تراجع 45 جنيها في الأسواق ليصل سعره حاليا 5 جنيهات.



ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، على حل مشكلة فتيات سوهاج في إحدى المدارس، كذلك العمل على حل مشاكل الطلاب المصريين في دولة السودان جراء ما يعانيه السودان حاليا من أزمات وصراعات، مشددا على أن وزير التربية والتعليم رحب بجميع الطلاب المصريين في السودان والسماح لهم بالالتحاق بالمدارس الثانوية المصرية بعد إجراء المعادلة.



