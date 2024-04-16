مكنتش حابب.. حمادة هلال يفجر مفاجأة عن دور نجله بالمداح

فجر الفنان حمادة هلال، مفاجأة عن مشاركة نجله يوسف بمسلسل " المداح 4" وقال :" مكنتش حابب أن يوسف يمثل في هذا السن الصغير".

وأضاف حمادة هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن نجله في مرحلة الطفولة، وكنت أتمنى التركيز في الدراسة بدلا من الدخول في عالم الفن بهذا العمر.

ولفت إلى أن نجله قام بقراءة الدور دون علمه، وأنه تحدث هو والمخرج أحمد سمير، ولكن الدور الذي قام به يوسف صعب، وبالفعل قام بالدور على أكمل وجه، معلقًا :" الحمد لله عدى على خير وعمل المشاهد بالطريقة دي".