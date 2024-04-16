بتأثر بعملي في المداح.. حمادة هلال يتحدث عن حياته بعد رمضان

أكد الفنان حمادة هلال، أنه يتأثر بتجسيده لـ دور المداح خلال تصوير العمل الدرامي برمضان، موضحًا أن الـ 4 أشهر قبل رمضان تكون مختلفة، ولكن بعد الانتهاء من التصوير تعود الأمور لطبيعتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن فترة تحضير العمل وفي أثناء التصوير يكون شخص مختلف، ولكن بعد فترة التصوير يعود للغناء و"مسك المايك" والعمل الطبيعي.

وتابع: أن فترة تصوير العمل تكون مرهقة ومتعبة، لجميع المشاركين وأن مخرج المسلسل أحمد سمير، يقوم باختيار أماكن مختلفة من أجل التصوير بها.