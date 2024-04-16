بوريل: الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات على إيران

قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على توسيع العقوبات ضد إيران.

أشار بوريل إلى أن هذا التوجه من جانب الاتحاد الأوروبي يأتي عقابا لإيران على تقديمها للمساعدة العسكرية لروسيا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حول الوضع في الشرق الأوسط، أشار بوريل إلى أن بعض أعضاء المجتمع يؤيدون توسيع القيود ضد إيران.

ونقلت تاس عنه قوله: “سأطلب من السلك الدبلوماسي البدء في العمل على توسيع العقوبات”.

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية التصريحات المتعلقة بإرسال أسلحة مزعومة إلى روسيا بأنها خيالية.