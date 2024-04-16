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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عبير صبري تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

عبير صبري
عبير صبري

أعلنت الفنانة عبير صبري عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة دخلت على أثرها أحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج.

 

ولم تكشف عبير عن تفاصيل حالتها الصحية وأكتفت بنشر صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: عافيتك أوسع لى.
 

عبير صبري تنعى شيرين سيف النصر


 نعت الفنانة عبير صبري، الفنانة شيرين سيف النصر التى رحلت عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"

وكتبت عبير صبري "لا حول ولا قوه الا بالله وداعا الفنانه الجميله شيرين سيف النصر ربنا يرحمها ويغفرلها ويبدلها دارا خيرا من دارها واهلا خير من اهلها وادخلها الجنه بدون حساب ولا عقاب..ادعولها"

 

عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها 

احتفلت الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الذي يوافق 14 مارس، وذلك من خلال منشورات عبر حسابها الرسمي بتطبيق فيسبوك.

وشاركت عبير صبري، منشورات التهاني التي وصلتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر ستوري حسابها على فيس بوك

و كتبت النهارده عيد ميلادي يتمني من ربنا الصحه والنجاح والستر والبركه ويخليلي كل اللي بحبهم ..يالا اتمنولي وقولولي دعواتكم

 

عبير صبري الفنانة عبير صبري

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