انعقاد الاجتماع الفني لبطولة الجمهورية للكانوي والكياك

عُقد الاجتماع الفني لبطولة الجمهورية للكانوي والكياك التي يقيمها الاتحاد المصري برئاسة ايمن شويته بمجري المسابقات ببحيرة ادكو بمحافظة البحيرة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة صباح غد الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل وذلك فى اطار خطة الاتحاد لاستمرار النشاط المحلي من أجل نشر اللعبة وزيادة أعداد اللاعبين.

ويشارك في البطولة حوالي 300 لاعب ولاعبة يمثلون 14 ناد من مناطق الإتحاد المختلفة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد وجنوب الوادي والأندية المشاركة هي (نادي اتحاد الشرطة، نادي يخت الجيزة، نادي المقاولين العرب، نادي المصري للتجديف، نادي الكهرباء للتجديف، نادي المعدية، نادي البنك الاهلي، اليخت المصري، نادي الصيد، نادي البحري اليوناني، نادي تجديف بورسعيد، نادي السلام البحري، نادي تجديف الاقصر، نادي تجديف اسوان).

ويدير البطولة الحكم الدولي أحمد حلمي غريب ونائب مدير البطولة جمال عبد القادر ويترأس حكام البطولة الحكم الدولي كابتن عصام فخري.