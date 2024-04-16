يبدأ من 50 قرشا.. انخفاض أسعار العيش الحر بداية من الغد| فيديو

قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن الفترة الماضية، شهدت أسعارا عشوائية وغيرة مبررة في أسعار العيش السياحي أو الحر، مضيفا أن هناك انخفاضا في سعر الدقيق 5 آلاف جنيه للطن على الأقل.

أضاف عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التموين سيعلن الأسعار الجديدة لرغيف الخبز الحر قريبا، موضحا أن رغيف الخبز السياحي وزن 25 جراما سيكون سعره 50 قرشا وسيتم تطبيقه من غد.



وأشار عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إلى أن رغيف الخبز السياحي بوزن 80 جراما سيكون سعره 150 قرشا، موضحا أن رغيف الخبز السياحي بوزن 40 جرما سيكون سعره 75 قرشا وسيتم تطبيقه من الغد.



ولفت عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إلى أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والأفرنجي بدءا من الغد، مؤكدا أن الحكومة لديها خطة للتوسع في زراعة الأقماح.



وشدد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، على أن رغيف الخبز المدعم لا مساس بسعره، مضيفا أن رغيف الخبز المدعم يكلف الدولية دعما 80 مليار جنيه سنويا.

