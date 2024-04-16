عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يبدأ من 50 قرشا.. انخفاض أسعار العيش الحر بداية من الغد| فيديو

رغيف الخبز
رغيف الخبز

قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن الفترة الماضية، شهدت أسعارا عشوائية وغيرة مبررة في أسعار العيش السياحي أو الحر، مضيفا أن هناك انخفاضا في سعر الدقيق 5 آلاف جنيه للطن على الأقل.

أضاف عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن  وزير التموين سيعلن الأسعار الجديدة لرغيف الخبز الحر قريبا، موضحا أن رغيف الخبز السياحي وزن 25 جراما سيكون سعره 50 قرشا وسيتم تطبيقه من غد.


وأشار عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إلى أن رغيف  الخبز السياحي بوزن 80 جراما سيكون سعره 150 قرشا، موضحا أن رغيف الخبز السياحي بوزن 40 جرما سيكون سعره 75 قرشا وسيتم تطبيقه من الغد.


ولفت عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إلى أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والأفرنجي بدءا من الغد، مؤكدا أن الحكومة لديها خطة للتوسع في زراعة الأقماح.


وشدد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، على أن رغيف الخبز المدعم لا مساس بسعره، مضيفا أن رغيف الخبز المدعم يكلف الدولية دعما 80 مليار جنيه سنويا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

سيناتور أمريكي يهدد قطر بسبب حركة حماس.. والدوحة ترد

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

حدث استثنائي.. الإمارات تشهد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها

إسرائيل ترحب بخطوة الاتحاد الأوروبي ضد إيران.. تفاصيل

اللواء سمير فرج يكشف مفاجأة: نصف صواريخ إيران تجاه إسرائيل "فشنك"

شروط حصول طلاب الجامعات على درجات الرأفة

دوريات جوية مستمرة.. بيان عاجل من الجيش الأردني بشأن تأمين الحدود

جثتها ظلت معلقة.. سقوط فتاة بشكل مأساوي من الشرفة في فيصل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحالات الشديدة.. أقوى أدوية علاج القولون

بقوة 1000 حصان.. أقوى سيارة SUV من مرسيدس بنز AMG بمواصفات خيالية

بعد مطالبة سائق أوبر بها.. هل يمكن استخدام "البشعة" في المحاكم المصرية؟

طريقة عمل المانتي ببقايا أطعمة رمضان.. تفاصيل

فيديو

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ