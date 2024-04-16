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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة كمال: إيران أضرت بالقضية الفلسطينية ووضعت غزة في المرتبة الثانية|فيديو

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الضربات الإيرانية أفادت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدًا الذي قتل 34  ألف إنسان معظمهم نساء وأطفال ويتحدث الآن عن السلام العالمي وهو بفضل الهجمات الإيرانية، مشددًا على أن هذه الهجمات أفادت الرئيس الأمريكي بايدن وحفظوا ماء وجهه أمام الناخب الأمريكي لدعمه للجانب الإسرائيلي في هذه العملية.

أشار "كمال"،  خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه يشك في قدرة إسرائيل على رد الهجوم على إيران بدون دعم ومساندة ووقفة قوية من قبل الجانب الأمريكي معها، منوهًا بأن أمريكا ستكون مع إسرائيل في رد هذا الهجوم إما لوجستيًا أو نفسيًا أو استخبارتيًا أو بالموافقة على الهجوم نفسه أو بالإشارة.

أوضح أنه من الواضح للجميع أن إسرائيل تستعد لهجوم قريب على إيران، ولكن إيران ليست على نفس الاستعداد لمقابلة هذا الهجوم، مؤكدًا أن هجمة إيران وضعت غزة في المرتبة الثانية، مؤكدا أن إيران قدمت خدمة لإسرائيل وأضرت بالقضية الفلسطينية بسبب هذا الهجوم وأضرت بالصورة في عيون العالم.

أسامة كمال نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بايدن ايران

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