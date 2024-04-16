الخطيب يهنئ «رجال اليد» بالسوبر الإفريقي الثالث على التوالي والتأهل لبطولة العالم

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول ‏لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي، عقب الفوز مساء اليوم ببطولة ‏كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي، والتأهل إلى بطولة العالم ‏للأندية «سوبر جلوب»، وتحقيق إنجاز كبير على الصعيد القاري.

وأشاد رئيس النادي بالجهود التي بذلها اللاعبون، الذين عبروا عن شخصية الأهلي بالإصرار والعزيمة والروح العالية والأداء المتميز الذي جعلهم يستحقون اللقب وإسعاد جماهير ‏الأهلي، صاحبة الدور الكبير في كل النجاحات، والتي تساند ناديها في كل ‏المواقف. وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى أن ما حققه «رجال

اليد» يستحق التحية، وفي ذات الوقت يحمل الجميع مسئولية كبيرة نحو ضرورة استمرار ‏العطاء، خاصة وأن ‏الفريق سوف يبدأ مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالجزائر خلال ساعات، الأمر الذي يستوجب معه إغلاق صفحة السوبر والتركيز القوي لتحقيق لقب قاري جديد.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك، بعد أن تغلب عليه في مباراة النهائي التي جمعت الفريقين بمدينة وهران الجزائرية، ليحصد الفريق اللقب للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، ويتأهل لبطولة العالم للأندية «سوبر جلوب».

أقيمت المباراة على صالة ميلود هيدفي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «رجال يد الأهلي» لصالحهم بنتيجة 23-21.

جاءت المباراة قوية وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضًا مميزًا، بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب، فيما أدار ديفيد ديفيز المدير الفني اللقاء خططيًّا بصورة مميزة.

وتوج الأهلي بلقبه الأول لكأس السوبر الإفريقي عام 2017 بالفوز على الزمالك، في المباراة التى أقيمت بالمغرب، ثم حصد اللقب الثاني عام 2022 على حساب الزمالك في النيجر، قبل أن يفوز باللقب الثالث عام 2023 بفوزه على الزمالك على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ثم حقق رابع ألقابه بالفوز على الزمالك في الجزائر.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل» - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».