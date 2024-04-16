عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يهنئ «رجال اليد» بالسوبر الإفريقي الثالث على التوالي والتأهل لبطولة العالم

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول ‏لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي، عقب الفوز  مساء اليوم ببطولة ‏كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي، والتأهل إلى بطولة العالم ‏للأندية «سوبر جلوب»، وتحقيق إنجاز كبير على الصعيد القاري.

وأشاد رئيس النادي بالجهود التي بذلها اللاعبون، الذين عبروا عن شخصية الأهلي بالإصرار والعزيمة والروح العالية والأداء المتميز الذي جعلهم يستحقون اللقب وإسعاد جماهير ‏الأهلي، صاحبة الدور الكبير في كل النجاحات، والتي تساند ناديها في كل ‏المواقف. وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى أن ما حققه «رجال 

اليد» يستحق التحية، وفي ذات الوقت يحمل الجميع مسئولية كبيرة نحو ضرورة استمرار ‏العطاء، خاصة وأن ‏الفريق سوف يبدأ مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالجزائر خلال ساعات، الأمر الذي يستوجب معه إغلاق صفحة السوبر والتركيز القوي لتحقيق لقب قاري جديد.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك، بعد أن تغلب عليه في مباراة النهائي التي جمعت الفريقين بمدينة وهران الجزائرية، ليحصد الفريق اللقب للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، ويتأهل لبطولة العالم للأندية «سوبر جلوب».

أقيمت المباراة على صالة ميلود هيدفي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «رجال يد الأهلي» لصالحهم بنتيجة 23-21.

جاءت المباراة قوية وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضًا مميزًا، بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب، فيما أدار ديفيد ديفيز المدير الفني اللقاء خططيًّا بصورة مميزة.

وتوج الأهلي بلقبه الأول لكأس السوبر الإفريقي عام 2017 بالفوز على الزمالك، في المباراة التى أقيمت بالمغرب، ثم حصد اللقب الثاني عام 2022 على حساب الزمالك في النيجر، قبل أن يفوز باللقب الثالث عام 2023 بفوزه على الزمالك على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ثم حقق رابع ألقابه بالفوز على الزمالك في الجزائر.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل» - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

إجراء عاجل من ديدي مصر .. بعد واقعة فتاة الشروق

موضوعات متعلقة

الأهلي يستضيف التدريبات المشتركة لمنتخبي الكويت والأردن في الكاراتيه

لتطوير اللعبة| اجتماع بين اتحاد الكرة وممثلي الفيفا

التعادل السلبي يحسم مواجهة الوكرة والشمال بالدوري القطري

يد الأهلي يتوج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.. ويتأهل لبطولة العالم

30 ألف مشجع للزمالك أمام دريمز في نصف نهائي الكونفيدرالية

البطولة الإفريقية للكرة للطائرة| السجون الكيني يفوز على روكينزو البوروندي

لا أخاف| تصريحات نارية من جوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد

دوري الأبطال.. تشكيل دورتموند وأتلتيكو مدريد في إياب ربع النهائي

ترشيحاتنا

إسرائيل ترحب بخطوة الاتحاد الأوروبي ضد إيران.. تفاصيل

اللواء سمير فرج يكشف مفاجأة: نصف صواريخ إيران تجاه إسرائيل "فشنك"

شروط حصول طلاب الجامعات على درجات الرأفة

دوريات جوية مستمرة.. بيان عاجل من الجيش الأردني بشأن تأمين الحدود

جثتها ظلت معلقة.. سقوط فتاة بشكل مأساوي من الشرفة في فيصل

قافلة مساعدات إنسانية وغذائية من مؤسسة أبوالعينين والتحالف الوطني لأهالي غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحالات الشديدة.. أقوى أدوية علاج القولون

بقوة 1000 حصان.. أقوى سيارة SUV من مرسيدس بنز AMG بمواصفات خيالية

بعد مطالبة سائق أوبر بها.. هل يمكن استخدام "البشعة" في المحاكم المصرية؟

طريقة عمل المانتي ببقايا أطعمة رمضان.. تفاصيل

فيديو

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ