عقوبات أوروبية تنتظر إيران بسبب أحداث السبت.. تفاصيل

كشف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، أن دول الاتحاد الأوروبي تبحث فرض عقوبات على إيران بسبب توجيهها ضربة لإسرائيل يوم السبت الماضي.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه قد يكون هناك غطاء أوروبي كامل لسماء إسرائيل لحمايتها حال نشوب حرب مع إيران .

ولفت مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، إلى أن القضية الفلسطينية خسرت كثيرًا بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل، مشبها هذه العملية بالمسرحية.

وقال إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يحسد إسرائيل على ما تجده من دعم أوروبي أمريكي في ظل تطور الأحداث بالمنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا تعتبر أن ما قامت به إيران غير مسبوق وغير مقبول، بينما لا تتحدث عن الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال 6 أشهر مضت.

واختتم مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، أن الأمور أصبحت ضبابية بشأن ما حدث ليل السبت وفجر الأحد، معبرًا عن عدم تفاؤله بمجريات الأحداث.

