حميد: التركيز سر فوز يد الأهلي بالسوبر الإفريقي على حساب الزمالك

عبر عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز بلقب ‏السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي.‏

وأوضح حميد: الفوز بالسوبر هو هديتنا لجماهير الأهلي، التي نعتذر لهم عن ‏خسارة أي لقب خلال الفترة الماضية، ونعدهم بحصد المزيد من البطولات خلال الفترة ‏المقبلة.‏

وأكد حارس الأهلي أن تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية المباراة، وكان هناك ‏استعداد مناسب على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق فرصة التتويج باللقب.‏

واختتم حميد تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يحتفل اليوم بالسوبر الإفريقي، على أن يتم غلق هذه الصفحة اعتبارًا من الغد والتركيز في بطولة كأس الكؤوس التي ‏يبحث الفريق عن التتويج بها.‏

