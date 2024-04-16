رجال يد الأهلي| عادل: حققنا كأس السوبر الإفريقي عن جدارة واستحقاق

أبدى أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على الزمالك والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، مؤكدًا أن الفريق استحق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وقال: التتويج بلقب السوبر جاء مهمًّا للغاية للفريق قبل خوض منافسات بطولة كأس الكؤوس، والعودة بعد ذلك مرة أخرى للمنافسات المحلية.

وتابع عادل: سنحتفل بالتتويج بلقب اليوم ثم سنبدأ الاستعداد سريعًا لبطولة كأس الكؤوس، بالإضافة إلى بطولة الدوري التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

ووجه أحمد عادل التهنئة لجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أن دعمهم المستمر يصل للجميع في بعثة الفريق في الجزائر.