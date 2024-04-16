اللواء سمير فرج يكشف مفاجأة: نصف صواريخ إيران تجاه إسرائيل "فشنك"

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن زيارة رئيس القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل كان لها هدف واضح مع الضربة الإيرانية ضد تل أبيب، مشددا على أن رسالة الرئيس الأمريكي له بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم التهور والرد على طهران.

أضاف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية الإيراني اعترف بإبلاغ أمريكا بموعد الضربة العسكرية لإسرائيل قبل تنفيذها، مؤكدا أن ما حدث ليست حربا.

وأشار اللواء سمير فرج، إلى أن ما حدث "ولا حاجة"، موضحا أن ما قامت به إيران تأثيرها "صفر"، قائلا:" ما قامت به إيران تجاه إسرائيل يطلق عليه ولا حاجة".

كما أكد اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، أن إيران تمتلك أكبر عدد من الصواريخ والطائرات المُسيرة، لافتا إلى أن صواريخ إيران مداها يصل حتى إيطاليا وهي أحد الأذرع القوية لطهران.

وكشف اللواء سمير فرج، مفاجأة مدوية، قائلا: "نصف الصواريخ التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل نصفها كان بدون ذخيرة وفارغة من المتفجرات قائلا: "صواريخ فشنك".