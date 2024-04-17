ملامح تحسين أحوال أئمة الأوقاف المعينين في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الأئمة الحاصلين على الدرجة الثالثة سواء من فئة الليسانس الجدد، والليسانس تعيين 2019، يحصلون على راتب قدره 9150 جنيًها تقريبًا، كما أنّه من المقرر أن يحصل الأئمة الحاصلون على الدرجة الثالثة من غيري حملة الماجستير والدكتوراه على مُرتب وقدره 9150 جنيهًا تقريبًا.

كما يتقاضى الأئمة الحاصلين على درجة الماجستير، راتب قدره 10655 جنيهًا تقريبًا بعد الزيادة أما الحاصلون على درجة الدكتوراه، سيحصلون على 11450 جنيهًا تقريبا بعد الزيادة.

أما الأئمة على الدرجة الثانية من الحاصلين على الليسانس سيحصلون على 10055.50 جنيه تقريبا، أما حملة الماجستير سيحصلون على راتب قدره 10655 جنيهًا، والحاصلون على درجة الدكتوراه سيحصلون على 11450 جنيهًا.

أما الأئمة المعينون على الدرجة الأولى من حملة الليسانس سيحصلون على راتب 11192 جنيهًا، وحملة الماجستير سيحصلون على 27901 جنيهًا، أما حملة الدكتوراه سيحصلون على راتب قدره 12292 جنيهًا تقريبًا.

