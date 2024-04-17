نضال الشافعي عن تعاونه مع كريم عبد العزيز: قامة فنية وإنسانية كبيرة

أعرب الفنان نضال الشافعى عن سعادته بالتعاون مع الفنان كريم عبد العزيز من خلال مسلسل “الحشاشين” .

وكتب عبر حسابه بفيسبوك:" والله النجم الكبير باخلاقه وانسانيته قبل فنه وده هو كريم عبد العزيز وبجداره وعن استحقاق وارقام والواحد بيبقى سعيد وهو واقف قدام هذه القامه الكبيره فنا وانسانا وكان يقول كلمتين حلوين ربنا يجبر بخاطرك شكرا كريم عبد العزيز .

أجاب الفنان كريم عبد العزيز على سؤال لميس الحديدي، عن الشعرة الفاصلة بين كل صفات الشخصية وشخصية كريم عبد العزيز نفسها التي يحبها الناس فكيف إستطاع كريم عبد العزيز أن ينجح في جعل المشاهد يكره حسن الصباح.

ورد كريم عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، قائلاً : هنا بنتكلم عن حب لشخص وليس لشخصية ممكن كريم عبد العزيز يتحب علشان أدوار قدمها في السينما وغيرها أو علاقات شخصية لكن مستحيل حد هيحب شخصية حسن الصباح لو المشاهد خرج من عقله ربطه بكريم لا يمكن هيحب الشخصية.



أكمل كريم عبد العزيز : المشاهد من حقه يكره الشخصية في أي عمل لكن أنا ماينفعش شأكره الشخصية وأنا بعملها لاني كده هعزلها عن صفاتها والنهارده نوعية المشاهد تغيرت وبقى بيشوف أفلام كتيرة وأعمال سواء مصرية او عربية وبالتالي لازم الفنان يصدق منطق الشخصية علشان أخلي الناس تكرهها ".



وكشف كريم عبد العزيز، أنه صدق في شخصية حسن الصباح إيمانه بنفسه والدعوة التي يقوم بها وأنه جعل الدعوة فوق اي حد حتى إبنه قائلاً : "أنا ككريم عارف الشخصية والطائفة لكن يجب أن أؤدي الدور بكامل الطبائع والخصال علشان أوصل الإحساس للمشاهد ".