لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن واقعة التعدي على أحد المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين خلال البيان، إنه يتابع لحظة بلحظة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وكل ما يتعلق بحادثة التعدي على أحد المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وأضاف أننا كلفنا فور علمنا بالواقعة نقيب ومجلس شمال القاهرة، وأعضاء مجلس النقابة العامة أبو بكر ضوة، وعمرو الخشاب، ومحمود تفاحة، ومحمد هيبة، بحضور التحقيقات ومساندة الزميل للحصول على حقه كاملًا”.

وختم البيان أن النقابة على تواصل لحظي معهم لمتابعة كل ما يتم في التحقيقات الجارية، وأنه يتواصل مع أجهزة الدولة المعنية لمحاسبة الجناة، مؤكدًا أنه لن يتهاون في حق الزميل المعتدى عليه، ولن يسمح بأي تجاوز في حق المحامين مهما حدث، وأن التحقيقات مازالت مستمرة حتى الآن.