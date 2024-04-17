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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليق ناري من تامر أمين بعد فوز الزمالك على الأهلي: كولر خسرنا

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي في مباراة القمة ببطولة الدورى العام المصري، موجها رسالة لجماهير النادي الأهلي بعد الخسارة بهدفين في القمة.


وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"انا مش عارف الأهلاوية زعلانين ليه، والأهلي خسر نفسه المباراة، ومدرب النادي الأهلي كولر خسرنا المباراة، والزمالك بقال كتير مكسبش الأهلي وكسب بعد شوقة".
وتابع الإعلامي تامر أمين، أنه :"فرحة هسترية والزمالك مش بيكسب الأهلي كل يوم، ومن الطبيعي فرحة جماهير الزمالك الهيسترية بالشكل ده والطريقة دي بعد سنين كتيرة، والعزيمة دي تعلم كوبر أن العجن في الكورة مش بتمشي ويفوق بقي".


 

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