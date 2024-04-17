قضية تايوان محظورة.. ماذا قال وزير الدفاع الصيني لنظيره الأمريكي؟

أكد وزير الدفاع الصيني دونج جون، أن قضية تايوان "جوهر المصالح الأساسية للصين والمساس بها أمر محظور، لافتًا إلى أن على واشنطن احترام سيادة الصين وحقوقها ومصالحها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح جون خلال حديثه لنظيره الأمريكي لويد أوستن أنه يتعين على البلدين إقامة علاقة تعاون عسكري على أساس من الاحترام

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث الثلاثاء، مع نظيره الصيني، الأدميرال دونج جون، لأول مرة منذ عدة أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن وزير الدفاع دونج جون عقد يوم الثلاثاء اجتماعا افتراضيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن بناء على طلب الأخير.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أوستن مع دونج جون، والمرة الأولى التي يتحدث فيها بشكل مطول مع أي نظير صيني منذ نوفمبر 2022.

وتأتي المكالمة في الوقت الذي من المتوقع أن يسافر فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين هذا الشهر لإجراء محادثات.

وتعمل واشنطن وبكين على توسيع الاتصالات وتخفيف التوترات المتصاعدة. وتوقفت الاتصالات العسكرية بين البلدين في أغسطس 2022.