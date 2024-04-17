إعلامي: الجزيري كان بيلاعب دفاع الأهلي لوحده.. وجوميز بطل القمة

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بمدرب الزمالك جوزيه جوميز ونجم الزمالك سيف الدين الجزيري عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : جوزيه جوميز مدرب الزمالك "هو بطل القمة" و سيف الجزيري: "كان بيلاعب دفاع الأهلي لوحده.



وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.



وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

