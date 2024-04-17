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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 29 متمردًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية

علم الهند
علم الهند

أعلنت السلطات الهندية أن الشرطة قتلـ ـت ما لا يقل عن 29 متمردًا مشتبهًا بهم في ولاية تشهاتيسغاره بوسط الهند، وذلك قبل ثلاثة أيام من بدء الانتخابات الوطنية التي يسعى فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة.

وأوضحت السلطات في بيان أن الشرطة بدأت المداهمة بعد ورود معلومات حول وجود الماويين في منطقة كانكر. 

وأصيب ثلاثة من أفراد قوات الأمن في تبادل إطلاق النار، وصادرت الشرطة على إثره عدة أسلحة.

وتقاتل القوات الهندية المتمردين الماويين في العديد من الولايات الوسطى والشمالية منذ عام 1967، عندما بدأ المسلحون - المعروفون أيضا باسم الناكساليت - القتال للمطالبة بالمزيد من الوظائف والأراضي والثروة من الموارد الطبيعية لمجتمعات السكان الأصليين الفقيرة في البلاد.

وقالت الحكومة الهندية إن المتمردين، الذين يستلهمون فكر الزعيم الثوري الصيني ماو تسي تونغ، يشكلون أخطر تهديد للأمن الداخلي في البلاد.

السلطات الهندية الانتخابات رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة

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