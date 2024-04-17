الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم ويُداهم المحال التجارية |فيديو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، تم اقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من جهة معبر الطيبة التجاري جنوب غرب طولكرم، وانتشارها في أحيائها.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الاحتلال الإسرائيلي وهو يداهم المحال التجارية في طولكرم.

على جانب آخر، استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، ليل الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بفقدان 9 فلسطينيين نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية.

كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.