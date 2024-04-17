ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الإمارات وأمير قطر تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، جرى بينهما مساء أمس، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي، تلقى أيضا اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تم خلاله بحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل كافة الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.