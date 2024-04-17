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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الـ 75‬‎ عامًا الماضية.. مجلس الأمن يصوت على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. وأمريكا تعتزم فرض عقوبات ضد إيران.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

صحف الإمارات
صحف الإمارات

الرئيس الإماراتي وولي عهد السعودية يبحثان التطورات في المنطقة
الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75‬‎ الماضية

طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في الأيام المقبلة

مجلس الأمن يصوت على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
خلال ساعات..الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار  الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

ومن صحيفة "البيان"،  بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي - مع أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.. إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخطورة انعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.. مؤكدين ضرورة تحلي الأطراف كافة بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب وتبعاتها الوخيمة.

كما نقلت "البيان "أن المركز الوطني للأرصاد أن دولة الإمارات أعلن أن البلاد شهدت هطول أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75 الماضية، وأن منطقة "خطم الشكلة" بالعين شهدت هطول 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة... لتحقق الدولة بذلك حدثاً استثنائياً يسجل في تاريخها المناخي.

وحول أزمة غزة، قالت صحيفة "البيان"، إن مسعفين وسكان قالوا إن الدبابات الإسرائيلية عادت الثلاثاء إلى مناطق في شمال قطاع غزة كانت قد غادرتها قبل أسابيع بينما شنت طائرات حربية غارات جوية على مدينة رفح، آخر ملاذ للفلسطينيين في جنوب القطاع، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وأشار سكان إلى انقطاع الإنترنت في بيت حانون وجباليا شمال قطاع غزة. كما قال سكان ووسائل إعلام  إن دبابات توغلت في بيت حانون وحاصرت مدارس لجأت إليها عائلات نازحة.

من صحيفة "الإمارات اليوم"، قال مصدر إن مجلس الأمن الدولي يعتزم التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة غد الخميس.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله: "من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".

عربيًا، ذكرت صحيفة "الخليج"، أن الشرطة بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضبطت عصابة إجرامية مكوّنة من أربعة أشخاص، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، بعد ساعات من تورطهم في ارتكاب عملية سرقة محل لبيع المجوهرات.

كما نقلت أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد أن بلاده لم تتلق أي تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من العراق خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وفي الشأن العالمي، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أعلن، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في غضون أيام، مشيرًا إلى أن العقوبات سوف تستهدف برنامج طهران الصاروخي والخاص بالطائرات المسيرة.

وذكرت صحيفة "الاتحاد"، أن أربعة أشخاص احتاجوا إلى مساعدة طبية بعد اصطدام قطار إقليمي بجانب قطار فائق السرعة "إنتر سيتي إكسبريس" في محطة فورمز الرئيسية ، جنوب فرانكفورت، حسبما ذكرت الشرطة الألمانية.  

وخرجت إحدى عربات القطار فائق السرعة الذي كان في طريقه من ميونخ إلى هامبورج عن مسارها بسبب الاصطدام. ولم يصب أحد بجروح خطيرة. كان القطار فائق السرعة يقل 520 شخصا.

الرئيس الإماراتي دبي واشنطن الامارات الاهتمام المشترك إجراءات السفر

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