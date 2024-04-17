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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يسرح أكثر من 170 ألف جندي خلال العقد الماضي| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قالت القناة السابعة العبرية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتسريح أكثر من 170 ألف جندي من خدمة الاحتياط خلال العقد الماضي.

ووفقا للبيانات التي حصلت عليها القناة الإسرائيلية، فأن أكثر من 170 ألف مدني خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في العقد الماضي تم تسريحهم من الاحتياط، منهم 40 ألف يخدمون في أدوار قتالية.

وأشارت القناة إلى أن الإعفاء تم منحه لهم بسبب تخفيض عدد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافته إلى أن كل شخص حتى سن 45 عامًا كان من الممكن أن ينضم إلى القتال اليوم كجنود احتياطي نشطين.

وأوضح مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل أن الجيش الإسرائيلي فضل إطلاق سراحهم من الاحتياطيات من أجل الحصول على زيادة في ميزانية الدفاع من وزارة المالية.

وأوضح المسؤول أنهم يحصلون على ميزانية أو زيادة في ميزانية الدفاع على أساس التخفيض.

وعلمت القناة السابعة أيضًا أن الجيش الإسرائيلي لم يستدعي 20 ألف جندي إلى الاحتياط في الأشهر الستة الماضية لأنه، من بين أمور أخرى، تم حل لواء الاحتياط الخاص.

وقالت القناة إنه في مناقشة جرت في لجنة الخارجية والدفاع قبل نحو شهر ونصف، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة بأنه لا يعرف سبب تسريح الكثيرين من الخدمة الاحتياطية قبل عام 2020.

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