الإسكندرية.. اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الخدمات التموينية بمناطق مشروع بشاير

وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس أحمد إبراهيم باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروع بشاير الخير تموينيا بتوفير الخدمات التموينية من الخبز و المواد و السلع التموينية.



وقالت المديرية في بيان لها اليوم إن جميع أجهزة مديرية التموين توفر الخدمات التموينية بمناطق مشروع بشاير الخير من الخبز البلدى من خلال مخبز نصف آلى، توفير منافذ لبيع الخبز المدعم من خلال منفذين ثابتين و منفذ متحرك لبيع الخبز بمعدل ١٠٠٠٠ رغيف لكل منفذ تقريبا.



كما توفر المديرية السلع التموينية من خلال مجمع اليكس و منفذين من منافذ مشروع جمعيتى، بالإضافة إلى منفذ متحرك سيارة تابع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع التموينية.



وأضاف البيان أنه يتم رصد اى نقص أو عجز فى القطاع التموينى ورفع تقرير فنى إلى وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع التموينية، ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تطوير العشوائيات لينال المواطن المصرى حياة كريمة.

