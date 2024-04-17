الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٤ بفصل عبد الرحمن حاتم محمد عبد العزيز معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.
وأصدر القرار الجمهوري رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٤ بضم اللواء عبد الهادي محمد عبد الهادي الي عضوية مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية ممثلا لوزارة الدفاع وذلك المدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه بدلا من اللواء ماجد إسماعيل.
كما أصدر القرار الجمهوري رقم ١١٩ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٥ لسنة ١٩٩٦ بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وأصدر القرار الجمهوري رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٣ بشأن إنشاء جامعة خاصة بإسم جامعة حورس.
كما أصدر القرار الجمهوري رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الألمانية بالقاهرة.
وأصدر القرار الجمهوري رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن انشاء جامعة أهلية باسم جامعة العلمين الدولية.