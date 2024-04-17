المتحدث الرئاسي ينشر صور المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي والعاهل البحريني

نشر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسي: “ناقشنا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتابع: ناقشنا التطورات الإقليمية المقلقة والتعامل معها”.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه ناقش مع أخيه العاهل البحريني حمد بن عيسي، الوضع غير القابل للاستمرار في غزة.

وأضاف الرئيس: “لقد ناقشت مع شقيقى، جلالة الملك جهود بلدينا، والجهد العربى المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسرى أو التجويع أو العقاب الجماعـــــي للشـــــعب الفلســطيني الشــقيــق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافى للمساعدات الإنسانية للقطاع، مع الانخراط الجاد والفورى فى مسارات التوصل لحل سياسى عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولى بها، وحصولها على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة”.