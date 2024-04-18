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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

‎تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 18 أبريل 2024

صدى البلد

شهد سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية ثباتا اليوم الخميس18- 4-2024، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.20 جنيه للشراء، و13.22جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.91 جنيه للشراء، و13.22جنيه للبيع.
 

وجاء سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.91 جنيه للشراء.

 

13.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.20 جنيه للشراء.

 

13.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.20 جنيه للشراء.

 

13.22جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.17جنيه للشراء.

 

13.22جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.21جنيه للشراء.

 

13.24جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13 جنيه للشراء.

13.21جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.17جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع

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