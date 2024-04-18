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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 أبريل 2024

صدى البلد

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 18-4-2024، في عدد من البنوك العاملة في مصر بالتعاملات الصباحية.

وسجل  فى البنك الأهلى المصرى 12.91جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر سعر 12.91جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.


وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
12.91 جنيه للشراء.

12.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
12.91 جنيه للشراء.

12.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
12.89  جنيه للشراء.

12.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
12.85 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
12.85 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
12.86 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

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